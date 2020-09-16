وفاة والد بيل غيتس عن 94 عاما وابنه يودعه بكلمات مؤثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توفي ويليام غيتس والد الملياردير الشهير بيل غيتس عن 94 عاما، وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن الأب توفي أول أمس 14 سبتمبر في بيته الذي يقع بالقرب من سياتل. وأفادت عائلته في بيان أصدرته إنه كان مصابا بمرض الزهايمر.



ونعى بيل غيتس مؤسس شركة ميكروسوفت والده بتغريدة مؤثرة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: "والدي هو من كان بيل غيتس الحقيقي، كان كل ما أحاول أن أكون عليه، سأشتاق إليك دائماً".

أسس ويليام غيتس شركة محاماة في سياتل، وساعد ابنه في تأسيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم.

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وقال ويليام يوماً: "لم أتخيل أبدا أن الصبي الصغير الذي نشأ في بيتي، ويأكل من طعامي ويستخدم اسمي، سيوظفني هو ويكون صاحب العمل المستقبلي"، وذلك خلال لقاء في سياتل مع مجموعة من المدراء.

وولد ويليام هنري غيتس في بريميرتون في 30 نوفمبر 1925، وعندما كان مراهقا، كان قائدا لإحدى فرق الكشافة، وبعد الخدمة العسكرية في المحيط الهادئ، التحق بجامعة واشنطن، وحصل على بكالوريوس في القانون عام 1950، وفي العام التالي، تزوج ماري ماكسويل، حبيبته الجامعية، وأنجبا ثلاثة أطفال.

وبعد الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية، التحق ويليام غيتس بكلية الحقوق ودرس المحاماة، وساعد في بناء عدة شركات ومنها شركة كي آند أل غيتس، وهي واحدة من شركات المحاماة الرائدة في سياتل.

ووصف من قبل عدة أشخاص بأنه كان محاميا فذا وكان حريصا على فعل كل شيء بنفسه، وقام برحلات إلى أماكن كثيرة مثل صحاري إفريقيا عام 2002 جنبا إلى جنب مع الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، وكان الهدف الرئيسي للزيارة مكافحة الإيدز