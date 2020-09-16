جوجل تودع خدمة Play Music

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جوجل عن وقف خدمة بث الموسيقى Play Music في الفترة بين أكتوبر/ تشرين أول وحتى نهاية العام الجاري، على أن تحل محلها خدمة Youtube Music،وفق وكالة الأنباء الألمانية.



ومن يرغب في استخدام Youtube Music في المستقبل يمكنه نقل مكتبة الوسائط الخاصة به إليها بكل سهولة ويسر بما في ذلك جميع قوائم التشغيل وتحميلات الموسيقى الخاصة بالمستخدم والتوصيات.

ومن الممكن أيضا تنزيل الموسيقى، التي تم شراؤها أو تحميلها من خدمة Play Music ، وكذلك قائمة بالأغنيات وقوائم التشغيل ومحطات الراديو، من مكتبة الوسائط.

وقبل إيقاف الوصول إلى مكتبة الوسائط والبيانات في خدمة Play Music، سيكون هناك إشعار بذلك، بعدها سيكون هناك خيار بحذف جميع بيانات خدمة Google Play Music. ويمكن القيام بذلك مباشرة على موقعPlay Music الإلكتروني.

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والتحقت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل بنادي "التريليون دولار"، لتصبح رابع عضو في التصنيف الذي يجمع الشركات العالمية التي تتجاوز قيمتها السوقية 1000 مليار دولار.

ووفقا لتقارير، كسرت ألفابت خلال الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، حاجز التريليون دولار في رأس المال السوقي.

وتنضم شركة ألفابت إلى شركات متاجر التجزئة على الإنترنت أمازون وأبل الشركة المصنعة لأيفون وعملاق البرمجيات الأمريكية شركة مايكروسوف، لتصبح الشركة الأمريكية الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز.

وكسرت أبل حاجز التريليون دولار لأول مرة في أغسطس/آب 2018، ثم لحقت بها أمازون في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

أما مايكروسوفت فدخلت نادي التريليون دولار في أبريل/نيسان 2019.