برامج تعليمية للطلبة بحديقة حيوانات العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسهم البرامج التعليمية التي تقدمها حديقة الحيوانات بالعين في إكساب الطلبة الكثير من المهارات التعليمية والمعرفية، حيث يربط فريق البرامج في الحديقة، مناهج الطلاب بالتجارب والمغامرات الممتعة، بدمج ما يدرسه الطالب في المدرسة.

وتحرص الحديقة على توفير تجارب تعليمية فريدة، بحيث تستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الجامعة، وتسهم في منحهم فرص التعلم والمعرفة، واكتساب المعلومات بمجموعة متنوعة من الأساليب التعليمية المبتكرة والممتعة، ويمثل التنوع البيولوجي وصون الطبيعة أبرز محاور هذه البرامج، كما توفر تجارب ترفيهية وتعليمية تلهم زوارها حب الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

وصممت البرامج التعليمية بالعربية والإنجليزية، لتدعم المخرجات التعليمية للمناهج الدراسية بمواضيع متنوعة تسهم في إثراء المخزون العلمي لدى الطالب. وتتوافق البرامج التعليمية في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء مع مختلف المناهج التعليمية المطبقة في الدولة. (وام)