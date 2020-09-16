الصحة التونسية تمنع زيارة المرضى ومرافقتهم في المؤسسات الصحية

وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، سيكون من اليوم ممنوعا كذلك مرافقة المرضى في المؤسسات الصحية، إضافة إلى إجبارية ارتداء الكمامة داخل بهو المؤسسات وتطبيق إجراء التباعد الاجتماعي داخل فضاءاتها وخاصة في العيادات الخارجية وأقسم الإستعجالي (الطوارئ).

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وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي من أجل الحد من العدوى بفيروس كورونا داخل المستشفيات.

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وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بزيارة المرضى في المستشفيات "إلا للحالات القصوى"، ولفتت إلى أنه كما سيتم منع مرافقتهم إلى المؤسسات الصحية ولن يسمح إلا بمرافقة أصحاب الحاجيات الخصوصية ومن يستحقون المساعدة في قضاء حاجياتهم فقط.

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الصحة التونسية، في بيان، لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7623 منها 123حالة وفاة.