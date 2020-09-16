منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل غزة

غزة/ محمد أبو دون، رمزي محمود/ الخليج 365



وصل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون (إيرز) الإسرائيلي، الواقع شمالي القطاع.

وقال مصدر فلسطيني مُطّلع، لوكالة الخليج 365، إن "ملادينوف وصل برفقة وفد أممي مكون من 6 أشخاص إلى غزة".

وأضاف إنه سيمكث لعدة ساعات داخل القطاع، ليلتقي بعدد من قادة حركة (حماس)، "لبحث قضايا متعددة".

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وتابع المصدر، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، إن "الزيارة تأتي في إطار جهود الوسطاء لتثبيت تفاهم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له قبل نحو أسبوعين".

وقال إن ملادينوف كان "أحد الأطراف الوسيطة التي رعت التفاهم الأخير إلى جانب قطر ومصر".

وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت دولة قطر، عن نجاح جهودها في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد توتر بين الطرفين دام لأسابيع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.