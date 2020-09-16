"حماس" للأناضول: حكام الإمارات والبحرين "خانوا" فلسطين

إسطنبول/الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حكام دولتي الإمارات والبحرين، قد "خانوا فلسطين" باتفاقهم "التطبيعي" مع إسرائيل.

وقال سامي أبو زهري، القيادي في "حماس"، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365 "نحن نعتبر أن حكام الإمارات والبحرين بهذا الاتفاق، قد خانوا القدس وفلسطين".

وأضاف "إن الاتفاق الإماراتي البحريني هو اصطفاف مع الأعداء، ودعم للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة لحقوقه الوطنية".

Advertisements

وأكد أبو زهري أن هذا الاتفاق "لن يفلح في تحقيق أي سلام للاحتلال في المنطقة".

وأضاف "سيبقى شعوب هذه المنطقة يتعاملون مع الاحتلال، على أنه العدو الحقيقي لهم".



وجرت مساء أمس الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي البحرين والإمارات، مع إسرائيل، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وأعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، رفضها وإدانتها الشديدة لاتفاقي التطبيع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.