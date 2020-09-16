تونس..6 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأوضحت الصحة التونسية، في بيان، لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7623 منها 123حالة وفاة.

Advertisements

وبينت أنها سجلت 87 حالة شفاء مما رفع جملة عدد المتعافين إلى 2262 حالة.

وأشارت أنها أجرت إلى حد الآن 179 ألفا و35 تحليلا مخبريا وأن 5238 حالة لا تزال حاملة للفيروس وهي محل متابعة.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 29 مليونا و724 ألف، توفي منهم أكثر من 939 ألف، وتعافى ما يزيد على 21 مليونا و538 ألفًا، وفق موقع "ورلدميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.