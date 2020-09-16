شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق»: البكاء على الميت جائز ولا ينافي الإيمان بقضاء الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم البكاء على الميت.

وقال الشيخ المطلق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع”تويتر”: إن البكاء على الميت جائز ولا ينافي الإيمان بقضاء الله.

Advertisements

وأضاف أن البكاء على الميت جائزٌ ولا ينافي الحزنُ الصبرَ والإيمان بالقضاء، فقد حزن يعقوب عليه السلام على يوسف وقال فيما حكى الله عنه: يا أسفى على يوسف وابيضَّت عيناهُ من الحزن فهو كظيم.

وتابع أن رسول الله قال: (إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون).