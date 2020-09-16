شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية الأفقية على 3 محافظات بـ«مكة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 -واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9مساءً.