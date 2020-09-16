مصر... الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح خلال الـ72 الساعة المقبلة

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة، في ظهور الشبورة المائية على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بالحرارة، حيث تسجل 84% على القاهرة والوجه البحري، و88% على السواحل الشمالية، و60% على شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وتصل سرعتها إلى 20 كيلومترا في الساعة، كما تؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية هناك، بينما تكون الرياح معتدلة على باقي المناطق، كما يوجد فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبحسب موقع "مصراوي"، جاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الأربعاء

© Sputnik . KHALED DESOUKI

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34- 23، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و42 درجة.

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الخميس

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 23، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 38 و44 درجة.

الجمعة

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 23، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 41 و45 درجة.