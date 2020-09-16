شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح في السعودية رطوبة بالإمارات حار بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة طقس متابية، حيث تسود الحرارة على بعض الدولة وتنشط الرياح في عواصم عربية، فيما تختلف سرعة الرياح وشد الأمواج من دولة إلى أخرى، ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020. السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .

Advertisements

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، أن في المملكة سيكون حاراً ورطباً مع بعض السحب أحياناً، أما الرياح فهي متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحياناً. وبخصوص ارتفاع الموج فستكون من قدم إلى ثلاثة أقدام. وعن درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية، وبخصوص الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 20%.

البحرينالكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن الطقس اليوم الأربعاء، سيكون حار و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة في النهار، أما ليلاً سيكون مائل للحرارة يعتدل تدريجيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

الإمارات

سيكون الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء، رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

وبخصوص الأمواج فهي خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.