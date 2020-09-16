شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعتبر أن صواريخ غزة تهدف إلى عرقلة الاتفاقيات مع دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ختام زيارته إلى واشنطن: "أعود الآن إلى البلاد وعلى عاتقي الاستمرار في توسيع دائرة السلام" وفق ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء.

فيما اعتبر نتنياهو أن صواريخ غزة تهدف إلى عرقلة الاتفاقات مع دول الخليج.