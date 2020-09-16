شكرا لقرائتكم خبر عن «Withings» تطلق ساعتها الذكية الجديدة.. المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة Withings عن إطلاق ساعتها الذكية ScanWatch الهجين الجديدة، التي توفر العديد من الوظائف الصحية بدقة عالية، مثل التعرف على متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، وذلك من خلال تحديث جديد سيتم طرحه مع نهاية العام الجاري.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الساعة الذكية الجديدة تشتمل على مستشعر الأطوال الموجية المتعددة لقياس معدل نبضات القلب والتشبع النسبي للأكسجين في الدم، وكذلك تسجيل مخطط كهربية القلب بقناة واحدة في حالة الاشتباه بوجود رجفان أذيني.

وقد حازت شركة Withings على علامة CE بالنسبة لدقة قياس SpO2 على المستوى الطبي، ولا تزال علامة الجودة الطبية للتعرف على توقف التنفس أثناء النوم معلقة، ومن المتوقع طرح تحديث جديد لها مع حلول نهاية العام الجاري.

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وأكدت شركة Withings أن الساعة الذكية ScanWatch يمكنها بالفعل التعرف على مؤشرات اضطرابات التنفس أثناء الليل وتسجيل طول وجودة مراحل النوم المختلفة، ويتمكن المستخدم عن طريق تطبيق Health Mate المعني من تصدير البيانات الطبية لمشاركتها مع الطبيب المختص.

وبالنسبة للرياضيين توفر الساعة الذكية ScanWatch الجديدة العديد من المعلومات حول مستوى لياقتهم البدنية من خلال احتساب قيمة السعة القصوى للأكسجين VO2-Max، بالإضافة إلى قياس المسافة والسرعة والارتفاع ومعدل حرق السعرات الحرارية أثناء التدريب، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 30 يوما.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة من Withings مزودة بشاشة PMOLED ومحمية بزجاج الياقوت، ويمتاز جسم الساعة الذكية المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاومة الماء حتى 5 ATM، وتزخر بتاج رقمي لاستعمال الساعة بشكل مريح.

وأعلنت الشركة الفرنسية عن طرح الموديل 38 ملم بسعر 279 يورو والموديل 42 ملم بسعر 299 يورو.