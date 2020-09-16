تغريدة لصحفي لبناني تحسم مصير الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة

وقال زهران في تغريدته: "الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة مصطفى أديب كتب بيان الاعتذار عن التكليف والباقي تفاصيل، إذا مش الأربعاء، الخميس".

وأضاف زهران: "إلا إذا حصلت "معجزة سياسية" ونعتقد أن زمن المعجزات قد انتهى..!".

وختم قائلا: "حمى الله لبنان الواقع على خط الزلزال الدولي الإقليمي بانتظار هوية ساكن البيت الأبيض وما سيحمله من مواجهات أو تسويات!".