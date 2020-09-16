شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على 3 محافظات سعودية ورياح سطحية على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم الأربعاء، تنبيهاً بأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أضم، والطائف، وميسان بمنطقة مكة المكرمة، وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9مساءً.

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كما نبهت إلى نشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.

وبينت الإدارة أن حالة الرياح تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء .