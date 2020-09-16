شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي في إسرائيل: الإمارات ستكون دولة أقوى مما هي عليه الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تصريحات خاصة للعربية، قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن الإيرانيين غير سعداء باتفاق السلام لأنه يضعف النظام الإيراني، مضيفا أنها دولة خطيرة على الخليج والولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد أن "الاتفاق سيقوي إسرائيل والإمارات والبحرين، فالإمارات لا يفصلها سوى مضيق هرمز عن إيران".

وأضاف: "أنا أؤمن أن الإمارات هي دولة قوية في الأساس، وإسرائيل كذلك".

وأشار إلى أن "الإمارات كشريك ستكون كذلك دولة أقوى مما هي عليه الآن، وإسرائيل أيضا ستصبح أقوى".

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