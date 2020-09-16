إعلام: قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة... فيديو

وأكد شهود لرويترز، أن قاعدة تدريب تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على غزة، استهدفت في الضربة الجوية.
وقال الجيش الإسرائيلي، الذي لم يؤكد الهجوم، إن "صفارات الإنذار دوت في التجمعات الإسرائيلية المحاذية لغزة".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف عدة مواقع بشكل عنيف في منطقة شمال قطاع غزة. مشيرة إلى أن "ألسنة اللهب تتصاعد من موقع عسقلان شمال قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الطيران الإسرائيلي بعدة غارات".
وأكد الإعلام الفلسطيني، أن "المقاومة أطلقت عدة رشقات من صواريخ المـقاومة تجاه مستوطنات غلاف غزة".
وقبل ساعات أطلق فلسطينيون في غزة صاروخا على مدينة أشدود الإسرائيلية الساحلية، مما أسفر عن إصابة شخصين، وذلك في نفس الوقت الذي كانت توقع فيه إسرائيل اتفاقين مع الإمارات والبحرين في واشنطن لإقامة علاقات رسمية.
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