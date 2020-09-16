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مرسوم رئاسي في الجزائر لدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الأول من نوفمبر المقبل،  وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان:" إن تبون وقع المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد الأول من نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور".

 

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وأوضح البيان أن المرسوم الرئاسي تضمن أيضا تحديد بداية مراجعة قوائم الناخبين في 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام.

 

وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه قد صادق بأغلبية مطلقة على مشروع قانون تعديل الدستور وفق إجراء قانوني خاص لا يتضمن مناقشة أو تعديلات "نظرا للحالة الاستعجالية".

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