شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ترامب ووزير خارجية الإمارات يبحثان آفاق معاهدة السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في البيت الأبيض، تناول اللقاء آفاق معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تعزيز السلام و الإستقرار في المنطقة من خلال وقف ضم الأراضي الفلسطينية وبث روح جديدة تسهم في التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان .. مسيرة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التزام البلدين المشترك بدعم وتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج العربي ومكافحة الإرهاب وردع أي تهديدات لاستقرار المنطقة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.

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