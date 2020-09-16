شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ترامب يكشف دور الإمارات والبحرين فى تحقيق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مقابلة خاصة مع العربية، قال غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، إنه سيكون للإمارات والبحرين دور كبير لتحقيق حل الدولتين، مضيفا أن هناك خطة اقتصادية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني. وأكد كوشنر أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، طالما بقي الرئيس ترمب في السلطة.

وشدد على أن ترمب سيعمل على منع إيران من تمويل المجموعات المسلحة في المنطقة.

واحتضن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين البحرين وتل أبيب من جهة خرى.

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واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بمثابة "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، وذلك بفضل توقيع كل من الإمارات والبحرين لاتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكتب ترمب على حسابه على "تويتر": "إنه يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى استقباله مسؤولين من البلدان الـ3 لتوقيع اتفاق "لم يعتقد أحد أنه ممكن"، حسب تعبير ترمب الذي أضاف أن "بلدان أخرى" ستحذو حذو الإمارات والبحرين.

ولاحقاً، وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ترمب إن 5 أو 6 دول قد تنضم لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل، مضيفاً أن "الفلسطينيين سينضمون للسلام في الوقت المناسب".