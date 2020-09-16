أبل تعلن رسميًا عن الجيل الجديد من الساعات الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تعلن رسميا عن الجيل الجديد من الساعات الذكية

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أبل الثلاثاء رسميًا عن الجيل السادس من ساعتها الذكية (أبل ووتش) Apple Watch، وذلك خلال حدث Time Flies الذي جرى افتراضيًا بسبب الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.



الإصدار الجديد من ساعة أبل بإمكانه مراقبة مستوى الأكسجين في الدم.

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع ألوان جديدة، إذ تأتي مع جسم مصنوع من الألمنيوم باللون الأزرق، واللون الذهبي، والرمادي مع جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتمتاز الساعة بأنها تأتي مع قدرات محسنة لميزة التشغيل الدائم للشاشة، ثم إنها أصبحت أكثر سطوعًا بمعدل 2.5 أعلى، بالإضافة إلى تحسين قدرات تتبع الارتفاع عن مستوى سطح البحر.

ونظام الساعة الجديد S6 ياتي مع معالج ثنائي النواة يعتمد على رقاقة A13Bionic

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع وجوه جديدة بقدرات مميزة، كما تأتي الساعة مع سوار من نوع جديد مصنوع من السيليكون السائل الذي يجعله قطعة واحدة قابلة للمط.

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وتقول الشركة: إن هذا النوع متين ومقاوم للماء، ويتوفر هذا السوار بسبعة ألوان مختلفة. وستأتي الساعة أيضًا مع سوار جديد من الجلد.

إعدادات العائلة

وأعلنت أبل اليوم عن (إعداد العائلة) Family Setup الذي يسمح لأولياء الأمور بإعداد وإدارة ساعة أبل الخاصة بأفراد العائلة ممن لا يملك هاتف آيفون، ويمكن أيضًا إدارة إعدادات الساعة حين تكون قريبة من الهاتف.

وتمتاز وظيفة Family Setup بمعرفة مواقع الأطفال، ومنع المشتتات عن الأطفال أثناء الدراسة.

الأسعار

وقالت شركة أبل: إن ساعة Apple Watch SE ستتوفر بسعر يبدأ من 279 دولارًا أمريكيًا لخيار GPS، مع إمكانية الاشتراك للحصول عليها مقابل 12 دولارًا شهريًا لمدة 24 شهرًا.

أما ساعة Apple Watch Series 6 فسيبدأ سعرها من 399 دولارًا لخيار GPS. وستتوفر الساعات اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.