- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبل تعلن عن جهاز iPad من الجيل الثامن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تعلن عن جهاز iPad من الجيل الثامن
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلنت شركة أبل الأمريكية الثلاثاء، عن جهاز iPad من الجيل الثامن، يأتي بنفس التصميم السابق، لكن مع أداء أسرع بفضل رقاقة A12 Bionic، والتي تجعله أسرع بنسبة 40%، وقفزة مُضاعفة في الرسومات.
ويعمل جهاز iPad الجديد مع لوحات المفاتيح وقلم أبل، ويبلغ سعره نحو 329 دولارا، و299 دولارا للطلاب.
وكشفت أبل عن جهاز iPad Air الجديد معاد التصميم ، بمستشعر بصمة Touch ID مدمج في "الزر العلوي".
جهاز iPad Air الجديد الذي يأتي بألوان جميلة، يقدم أداء عالي بفضل معالجه سداسي النواة، والذي يعمل على تحسين الأداء بنسبة أعلى بنسبة 40% من سابقه. بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات رباعية النواة.
ويدعم جهاز iPad Air الجديد USB-C ، كما أنه يدعم قلم أبل الجديد ولوحة مفاتيح Magic Keyboard، ويدعم اتصال Wi-Fi 6 وغيرها من المزايا.
ويبدأ سعر جهاز iPad Air الجديد من 599 دولارا.
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تعلن عن جهاز iPad من الجيل الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.