عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تعلن عن جهاز iPad من الجيل الثامن

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أبل الأمريكية الثلاثاء، عن جهاز iPad من الجيل الثامن، يأتي بنفس التصميم السابق، لكن مع أداء أسرع بفضل رقاقة A12 Bionic، والتي تجعله أسرع بنسبة 40%، وقفزة مُضاعفة في الرسومات.



ويعمل جهاز iPad الجديد مع لوحات المفاتيح وقلم أبل، ويبلغ سعره نحو 329 دولارا، و299 دولارا للطلاب.

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وكشفت أبل عن جهاز iPad Air الجديد معاد التصميم ، بمستشعر بصمة Touch ID مدمج في "الزر العلوي".

جهاز iPad Air الجديد الذي يأتي بألوان جميلة، يقدم أداء عالي بفضل معالجه سداسي النواة، والذي يعمل على تحسين الأداء بنسبة أعلى بنسبة 40% من سابقه. بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات رباعية النواة.

ويدعم جهاز iPad Air الجديد USB-C ، كما أنه يدعم قلم أبل الجديد ولوحة مفاتيح Magic Keyboard، ويدعم اتصال Wi-Fi 6 وغيرها من المزايا.

ويبدأ سعر جهاز iPad Air الجديد من 599 دولارا.