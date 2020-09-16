ترامب يهنئ ملك البحرين بالتوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل

وبحسب وكالة أنباء البحرين، "هنأ ترامب ملك البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. معربا عن شكره وتقديره على جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأكد الرئيس ترامب،

أن "البحرين انتهجت نهج السلام، والذي يشجع الجميع على الدخول في عملية السلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها"، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وقال ملك البحرين، إن "السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدا عن التوترات".

وأعرب حمد بن عيسى عن "شكره للرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط، من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا"، بحسب وكالة أنباء البحرين.

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ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".

واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال كلمته أثناء مراسم احتفال التوقيع بالبيت الأبيض، أن "الاتفاق مع إسرائيل سوف يجعل بلاده أكثر قدرة على مساعدة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الاتفاق سوف يغير وجه الشرق الأوسط".



ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، خلال كلمته، أن "السبيل إلى تحقيق السلام في المنطقة سيكون بتفعيل حل الدولتين، مشيدا في الوقت نفسه بالاتفاق مع إسرائيل على تطبيع العلاقات".