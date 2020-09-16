انخفاض جديد بإصابات كورونا في مصر

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها و5679 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.



وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة أمس الاثنين أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.