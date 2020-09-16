شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم مجاناً، في قاعدة البيانات بالوزارة، ووضع الشريحة الخاصة بمشروع ترقيم الإبل إلكترونياً.

وقال مدير خدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الترقيم الإلزامي للإبل سيكون من قبل مزودين للخدمة معتمدين من قبل الوزارة وفق رسوم تحددها الأخيرة بدءاً من الأول من محرم 1442هـ.

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وأوضح أن الفترة المقبلة سوف يتم العمل على ترقيم جميع الماشية بالمملكة، مبيناً أن هناك مختبراً وعيادات متنقلة لتقديم الخدمات لملاك الثروة الحيوانية في جميع مناطق المملكة.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو المساهمة في السيطرة على أمراض الثروة الحيوانية، وتحسينها وتطويرها وراثياً، إضافة إلى القضاء على ظاهرة انتشار الإبل السائبة وما تسببه من حوادث مميتة، والحد من الرعي الجائر، ورفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن تجاوب ملاك الإبل ساهم في إنفاذ 90 % من المشروع، مبيناً أنه خلال الشهر الحالي سيتم إتمام العدد المطلوب.

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