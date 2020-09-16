الإمارات توقع معاهدة السلام لمستقبل المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، معاهدة سلام تاريخية بين البلدين، كما وقعت مملكة البحرين إعلان دعم السلام مع إسرائيل، برعاية وحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وقع الاتفاقية نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وقع أيضاً اتفاق تأييد السلام مع عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، كما وقع المسؤولون الثلاثة والرئيس الأمريكي على الوثيقة الإبراهيمية، في حدث تاريخي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور نحو 700 ضيف من مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته قبل التوقيع: «نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث؛ وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار». وشدد على أن هذه الاتفاقيات ستخدم السلام في المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن «المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل هي الأشياء التي أوصلت الدول الثلاث إلى هذه الاتفاقية».

وثمن ترامب الدور المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: إنه قائد عظيم، مشيداً بدولة الإمارات الطموحة والمكافحة، والتي نالت احترام العالم، وبالتقدم الذي أحرزته على مختلف الصعد.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد في كلمته أن السلام يحتاج إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة، والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة. وشدد سموه على أن الإمارات توقع على معاهدة السلام لتقول للعالم إن السلام نهجها ومبدأُها.

وقال سموه: إننا نشهدُ اليوم فكراً جديداً سيَخلقُ مساراً أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، وسيبعثُ الأمل حول العالم، مشدداً سموه على أن المعاهدة ستمكن الإمارات من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة. وقال: «تأتي هذه المعاهدة لِتَبْنِي على ما سبقتها من معاهدات سلام وقّعها العرب مع دولة إسرائيل؛ حيث إن هدف هذه المعاهدات هو العمل نحو الاستقرار والتنمية المستدامة».

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن «هذا اليوم هو فجر جديد للسلام». وأضاف: «ممتنون للقيادة الإماراتية الحكيمة لتوسيع دائرة السلام».

وقال وزير خارجية البحرين: إن توقيع معاهدة السلام بين بلاده وإسرائيل يمثل «لحظة أمل تاريخية لأجيالنا القادمة في منطقة تنعم بالسلام والاستقرار».