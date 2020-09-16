العيادات المتنقلة تقدم خدماتها لمناطق نائية في حضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الرعاية الطبية المجانية لسكان القرى البعيدة في مختلف مناطق محافظة حضرموت شرقي اليمن، عبر العيادات الطبية المتنقلة التي تسيّرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة لتخفيف معاناة السكان في هذه المناطق.

وأجرى الفريق الطبي الميداني - متحدياً العوائق ومشقة التنقل للوصول إلى القرى النائية - فحوصاً ل 105 حالات مرضية بمنطقة عضد في مديرية أرياف المكلأ، وتم تقديم الرعاية الصحية الأولية والعلاجات المجانية، فضلاً عن تقديم النصائح والإرشادات الصحية عن طريق توزيع منشورات تثقيفية.

وثمن المستفيدون جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لهذه المناطق النائية، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة. ويأتي مشروع «العيادات المتنقلة» لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية، حيث تركزت مهمة العيادة الطبية في معاينة وتشخيص الحالات، حيث تم اكتشاف بعض حالات سوء تغذية شديدة، وأمراض مختلفة تم الكشف عنها ومعالجتها مجاناً. (ولم)