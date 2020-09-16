سلطان عمان يلتقي مواطنيه في أول اجتماع مباشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس الثلاثاء، ببعض المواطنين العمانيين في أول لقاء حي ومباشر منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: «تفضل السلطان هيثم بن طارق فالتقى صباح أمس بشيوخ ولايات محافظة ظفار- تبعد حوالي 1000 كلم جنوب العاصمة مسقط - وذلك بقاعة الحصن بحي الشاطئ بولاية صلالة ويأتي هذا اللقاء تعميقًا للتواصل الدائم بين السلطان وأبناء الوطن على امتداد هذه الأرض الطيبة».

​وأضاف البيان: «يأتي هذا اللقاء ليعبر عن حرص السلطان الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التنموية وتطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخطط التنموية الشاملة والمستدامة».

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ولفت البيان إلى «أن السلطان أسدى توجيهاته في حوار مباشر بين القائد وشعبه الوفي لما فيه خير وازدهار ورقي هذا البلد الغالي».

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره نجلا السلطان؛ الأكبر الذي يتولى منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن بن هيثم بن طارق، والأصغر بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، كما حضر عدد من الوزراء والمسؤولين.

(وكالات)