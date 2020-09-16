«أبل» تفاجئ الجمهور والأسواق بتأجيل الإعلان عن «آيفون» جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأت شركة «أبل» الجمهور والأسواق بعدم الإعلان عن هاتف «آيفون» جديد خلال الحدث السنوي الذي عقدته، أمس الثلاثاء، عن بعد، من خلال سلسلة فيدوهات مسجّلة، ما أدى إلى تراجع سهم العملاق الأمريكي قليلاً إلى المنطقة الحمراء، بعد أن كان مرتفعاً قرابة 2% خلال الجلسة، وأغلق بعدها على ارتفاع طفيف.

وأعلنت «أبل» عن جملة منتجات جديدة وخدمات أهمها «أبل ون» للعملاء وخدمات الموسيقى والتلفاز وArcade، وآي كلاود، وغيرها ضمن باقة واحدة بسيطة.

Advertisements

كما أصدرت «أبل» جهاز «آيباد» الجيل الثامن الذي يتميز بشريحة A12 Bionic القوية التي توفر المحرك العصبي Neural Engine لأول مرة في أجهزة آيباد من المستوى الأساسي. كما أصدرت «أبل» iPad Air جديداً كلياً، ليكون الأكثر قوة وتعدداً في الاستخدامات وثراء في الألوان. وأعلنت الشركة كذلك، عن ساعة Apple Watch Series 6، التي تقدم فيها ميزة قياس أوكسجين الدم المبتكرة التي توفر للمستخدمين تفاصيل أكثر عن صحتهم العامة.

كذلك أعلنت عن إطلاق Apple Watch SE، التي تجمع ميزات ساعة «أبل» الأساسية في تصميم عصري، بسعر في متناول الجميع. وأعلنت كذلك، عن إعداد العائلة في نظام التشغيل watchOS 7، الذي يضع ميزات التواصل والصحة واللياقة والسلامة في الساعة بين يدي جميع أفراد العائلة. ولأول مرة، يمكن إعداد ساعة «أبل» من خلال جهاز «أيفون» الخاص بأحد الوالدين.

وأعلنت الشركة عن إصدار +Fitness، وهي أول تجربة لياقة صمّمت لساعة «أبل»، التي ستتوفر في وقت لاحق من هذا العام. وتعمل بذكاء لتوفر مقاييس من ساعة «أبل» يستطيع المستخدمون متابعتها مباشرة على أجهزة أيفون، أو أيباد، أو أبل تي في.