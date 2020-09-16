مجلس مكافحة المخدرات يناقش مواجهة الجرائم

وجه الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بوضع السيناريوهات والخطط اللازمة؛ لمواجهة أنواع الجرائم كافة، وخصوصاً الجرائم المنظمة في الاتجار بالمخدرات، مشيراً إلى الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، ومواجهة كل التحديات المحتملة في الجريمة العالمية، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً عقد صباح أمس الثلاثاء، بتقنية الاتصال عن بُعد، بحضور العميد سعيد توير السويدي، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، إلى جانب عدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واطلع المجلس على الجدول الزمني الذي أعدته الإدارة العامة للاستراتيجية، وتطوير الأداء بالوزارة؛ لمواجهة التحديات المستقبلية في جرائم المخدرات، والتي تتماشى مع خطة دولة الإمارات للاستعداد للخمسين؛ وذلك بالتعاون مع الشركاء، وتحديد توجهات ومستهدفات وزارة الداخلية في التحديات المتعلقة بقطاعات الأمن والبنية التحتية، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة والموارد الطبيعية، والاقتصاد والصحة، والمعرفة والمهارات.

كما أكد المجلس أهمية التنسيق القائم بين إدارات الشرطة بالدولة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، فيما يتعلق بضبط الأدوية والمكملات الغذائية المهربة والتي يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.