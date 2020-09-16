سلطان يدعو المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2020، بدعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة، للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر.

ونص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة، للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر، يوم الأحد 3 صفر 1442ه، الموافق 20 سبتمبر 2020 م، كلٌ في مقره. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.