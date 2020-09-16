674 إصابة و654 متعافياً من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراءها 86879 فحصاً جديداً خلال ال24 ساعة الماضية على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفحص.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، في الكشف عن 674 إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع المصابين 80940.

كما أعلنت وفاة اثنين، من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 401.

وأعربت الوزارة، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد، ضماناً للصحة والسلامة للجميع.

وأعلنت تعافي 654 مصاباً من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 70635. (وام)