تعادل معنوي لـ«الزعيم».. وخسارة صعبة لـ«الملك»





متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

تعادل العين مع السد 3-3 في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويعد التعادل جيداً للعين ونقطة ارتكاز مهمة بشرط فوزه في مبارياته المقبلة، لاسيما أن رصيده توقف في المركز الأخير للمجموعة عند نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات مقابل 5 نقاط للسد لذلك فان الخسارة أمامه الجمعة في الجولة الرابعة لن تكون مقبولة.

وقال مدافع العين بندر الأحبابي إن «المباريات المقبلة ستكون كأنها لقاءات نهائية بالنسبة لنا، ويجب أن ندخل كل منها من أجل الفوز بسبب ترتيبنا الأخير».

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وتابع: «أشكر لاعبي العين على ماقدموه، وكنا الاقرب للفوز لولا بعض الاخطاء الفردية».

ولم يمهل للعين أصحاب الأرض سوى 5 دقائق لافتتاح التسجيل بعد عرضية من الانجولي ويلسون برونو سددها كودجو مباشرة في شباك سعد الشيب.

وسجل السد التعادل عبر أكرم عفيف (35)، ولكن العين عاد للتقدم بعد 5 دقائق إثر تسديدة من بعد 30 متراً لاسلام خان خدعت السيب تماماً (38).

وتعادل السد عبر الإسباني كازولا (55)، ثم تقدم عبر الجزائري بغداد بونجاح (60)، لكن الاثارة استمرت بعدما أدرك العين التعادل إثر ركلة حرة سددها بندر الأحبابي وحولها بوعلام بالخطأ في مرماه (67).

وفي المباراة الثانية، خسر الشارقة أمام الدحيل 1-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليبقى «الملك» في المركز الأخير برصيد نقطة.

وسجل المعز علي (41) والإيراني رامين رضائيان (51) هدفي الدحيل، والبرازيلي إيجو كورنادو (58 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه) هدف الشارقة.