شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ناقشت تصفية الأسد مع ماتيس لكنه رفض الفكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أنه ناقش تصفية الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.
وقال ترامب أيضاً إنه «كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك». ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقاً حول الرد على هجوم كيماوي مفترض في عام 2017.(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ناقشت تصفية الأسد مع ماتيس لكنه رفض الفكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.