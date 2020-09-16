زاراجوسا: شباب الأهلي سيحارب لإحياء حظوظه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

اجتاز شباب الأهلي عثرة البداية في عودته على الساحة الآسيوية، بفوزه المستحق على منافسه شاهر خودرو الإيراني، بهدف نظيف أحرزه الشاب حارب سهيل من مهارة فردية، ليقود «الفرسان» لإحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويملك شباب الأهلي 3 نقاط، مقابل 9 للهلال المتصدر، و6 لباختاكور الثاني. وظهر «الفرسان» بمستوى مميز بسيطرته على المجريات بأداء هجومي جيد، وإن كان من المبكر الحكم الكلي على شباب الأهلي، ولاسيما أنه واجه الفريق الأضعف في البطولة، وهو سيعود لمقابلته غداً الخميس في الجولة الرابعة.

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وبدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت 10 لاعبين مواطنين، وكان الأوزبكي غاييف هو الأجنبي الوحيد، قبل أن يلعب البرازيلي أدواردو في الشوط الثاني. وتألق في صفوف شباب الأهلي لاعب الوسط عبدالله النقبي، وأحمد خليل الذي اختير رجل المباراة؛ حيث تحرك بشكل فعال، وكان الشغل الشاغل لدفاع شاهر خودرو لإيقاف خطورته. ونجح الإسباني جيرارد زاراجوسا المدير الفني لشباب الأهلي، في الإدارة الفنية لأول اختبار آسيوي له مع الفريق الساعي للمرور إلى دور الستة عشر الإقصائي، رغم صعوبة المهمة، بتوظيفه سلاح القوة الهجومية التي لطالما ميّزت «الفرسان»، خاصة عندما دفع بحارب سهيل الذي يمتاز بسرعة انطلاقته، وخلخل دفاع المنافس، كما أحرز هدف المباراة الوحيد.

وأكد زاراجوسا أن فريقه استحق الفوز بعدما قدم مستوى مميزاً أمام منافس قوي، وكان الأفضل والأكثر سيطرة على المجريات ليحصل على ثلاث نقاط مهمة.

وعن المباراة المقبلة أمام شاهر خودرو نفسه غداً الخميس قال المدرب الإسباني: «سنحارب بنفس الطريقة التي حاربنا بها في مباراة الجولة الثالثة أمام نفس المنافس؛ من أجل تحقيق الفوز، مع الأخذ في الاعتبار أن العودة لم تكن سهلة بعد التوقف، لكن نجوم الفريق لم يتأثروا، وأثبتوا أنهم أصحاب مستويات عالية، وعدم تأثرهم بفترة التوقف، لقد كانوا رائعين حقاً، وأمامنا يومان للاستشفاء والتحضير لمباراة الجولة الرابعة، وسنكون جاهزين، وسنلعب من أجل الفوز؛ لتعزيز حظوظنا في التأهل».

وعلق مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل على فوزه بجائزة أفضل لاعب بالتأكيد بأنها تحسب لجميع عناصر الفريق والجهازين الفني والإداري، مضيفاً: «لقد حققنا الفوز بجدارة في مباراة صعبة للغاية، وأشكر الجهازين الفني والإداري على الدعم والمساندة، وفوزي بالجائزة تحقق بفضل تعاون زملائي، نحن دائماً في شباب الأهلي نلعب ونفوز كعائلة واحدة، وأتوقع أن تكون المباريات المقبلة أصعب، فلا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا».