«غني مع فايز» يستكشف المواهب على قناة أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة ل«أبوظبي للإعلام» التحدي الغنائي العربي «غني مع فايز»؛ لاستكشاف المواهب الشابة.

ويستقبل البرنامج المشاركات أولاً عبر منصة «تيك توك» في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى برامج المواهب في الوطن العربي؛ تمهيداً لعرضه على قناة «أبوظبي».

وبدأ البرنامج، أمس الثلاثاء، باستقبال طلبات المشاركة، ووجّه الفنان فايز السعيد دعوة للراغبين بالمشاركة من أصحاب الأصوات الإبداعية والمميزة على مستوى العالم العربي، الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، لتسجيل فيديو بصوتهم من دون موسيقى على ألا تتجاوز مدته دقيقة، وتحميله على «تيك توك» باستخدام الوسم (#غني_مع_فايز) باللغة العربية أو (#GhanniMa3Fayez) بالإنجليزية.

وسيتولى فايز السعيد متابعة المشاركات، وتقييم الأصوات المتميزة التي تمتلك فرصة الدخول في عالم النجومية، وتأهيلها للمراحل المتقدمة من البرنامج؛ لتكون بوابتها إلى عالم الشهرة.

وتنطلق الرحلة مع من يختارون للمرحلة الأولى من البرنامج التي تعرض في ست حلقات، وسيطلب منهم إرسال فيديو آخر لبثه عبر صفحته على «تيك توك»؛ حيث يصوت الجمهور؛ لاختيار المتأهلين إلى المرحلة الثانية، في حين يعمل فايز السعيد على التواصل معهم؛ لإبداء ملاحظاته وتقديم المشورة.

ويتأهل إلى المرحلة الثانية من البرنامج 24 مشاركاً يتوزعون على أربع حلقات؛ لاستضافة ستة مشاركين في كل منها، ويطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيارهم، والثاني لأغنية ينتقيها فايز السعيد ليعلق عليها من الاستوديو بالتعاون مع ضيف من نجوم الغناء العربي؛ وذلك قبل عرضها لتصويت الجمهور على صفحة البرنامج على «تيك توك»، لتحديد ثلاثة مشاركين من كل حلقة؛ للتأهل للمرحلة الثالثة.

أما المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة التي ستمتد على مدى ثلاث حلقات فتشهد وصول 12 مشاركاً بمعدل أربعة في كل منها، ويطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيار فايز السعيد والثانية ينتقيها ضيفه في الاستوديو، قبل عرضها لتصويت الجمهور الذي سيحدد بدوره ثلاثة مشاركين؛ للوصول إلى المرحلة الختامية، للمنافسة على اللقب في الحلقة الأخيرة، وليكون تصويت الجمهور هو الفاصل بينهم وبين النجومية والفوز بالبرنامج.