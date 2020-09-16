شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع مسئول بحريني العلاقات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالعاصمة الخرطوم الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين الدكتور مصطفى السيد، وناقش للقاء التطور الذي تشهده العلاقات السودانية البحرينية والرغبة المشتركة بين البلدين إضافة إلى فتح المجال لرجال المال والأعمال البحرينيين للاستثمار .

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالعلاقات الأزلية الممتدة بين شعبي السودان والبحرين خاصة في ظل الظروف التي يمر بها السودان جراء السيول والفيضانات. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين الذي قدم للسودان لزيارة بعض المناطق الأكثر تضررا. ونقل رئيس مجلس السيادة الانتقالى عبر الوفد تحاياه لملك البحرينحمدبن عيسى آل خليفة لتضامنه مع الشعب لسودانى فى الظروف التى يمر بها. Advertisements وناقش اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات السودانية البحرينية والرغبة المشتركة بين البلدين لفتح الفرص لرجال المال والأعمال البحرينيين للإستثمار في السودان بالإشارة إلى الفرص الإستثمارية الواسعة التي يمتلكها السودان. من ناحية ثانية أعرب الوفد البحريني عن سعادته بلقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي وترحيبه لفتح المجال أمام الإستثمارات البحرينية والدعوة لتوقيع بروتوكولات للتعاون المشترك بما يخدم شعبي البلدين. كما نقل الوفد تحايا ملك مملكة البحرين لرئيس مجلس السيادة الانتقالي متمنيا المزيد من السلام والإستقرار والتنمية لشعب السودان.

البرهان والوفد البحريني

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