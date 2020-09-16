شكرا لقرائتكم خبر عن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تؤكد رغبة البلدين فى إقامة علاقات وودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية: "نتطلع لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالاستقرار والسلم والازدهار للمنطقة"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وقالت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية إن البلدان يرغبان فى إقامة علاقات دبلوماسية وودية. وأوضحت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أن البلدان يهدفان للتعاون وجعل العلاقات طبيعية بالكامل.

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