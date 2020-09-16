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ترامب وملك البحرين يناقشان اتفاقية السلام مع إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هنأ  فيه الملك بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معرباً عن شكره وتقديره للملك على جهود المملكة  في التوصل الى هذا الاتفاق.

 

 

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، أكد الرئيس دونالد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

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وأكد الملك حمد أن السلام خيار إستراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

 

كما شكر الرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

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