شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الاتفاقيات العربية المبرمة مع إسرائيل منذ 79 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو لأبرز الاتفاقيات العربية المبرمة بين العالم العربى وإسرائيل، والتى بدأت فى عام 79 بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، ثم مؤتمر مدريد عام 91، فى العاصمة الإسبانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، اتفاق أوسلو عام 93.

Advertisements

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت رسميا مساء الثلاثاء، معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك فى البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن الجانب الإماراتي، وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.