السودان يعلن تأجيل الدراسة بسبب الفيضانات

الخرطوم /الخليج 365-

أعلن السودان، الثلاثاء، عن تأجيل فتح المدارس التعليمية من يوم 27 سبتمبر/ آيلول الجاري إلى 22 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد منذ بداية الخريف.

وأوضح وزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن التأجيل لأسباب بينها "عدم جاهزية نسبة كبيرة من المدارس بالبلاد بسبب الفيضانات".

وأشار أيضا إلى عدم التمكن من تجهيز الوجبة المدرسية أو تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ والطلاب.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، ارتفع عدد المنازل المتضررة جراء الفيضانات في السودان إلى نحو 86 ألفا، حسب حصيلة رسمية جديدة .

ولم يسجل تقرير الثلاثاء زيادة في عدد من لقوا حتفهم، وهم 114 شخصا وإصابة 54 جراء السيول والفيضانات‎ منذ بداية الخريف.

وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا. -

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