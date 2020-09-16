اغتيال قيادي في حزب "الإصلاح" جنوبي اليمن

اليمن /الخليج 365

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، مساء الثلاثاء، اغتيال أحد قياداته بنيران مسلح في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

ونقل موقع الحزب (الصحوة نت) عن مصادر محلية (لم يسمها) أنه "تم اغتيال أحمد بن أحمد علي، رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي) في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة".

وأضافت المصادر أن"علي اغتيل برصاص المدعو عبد الله الشيبة (لم تذكر صفته أو تفاصيل عنه) بعد صلاة المغرب في قرية مثعدة بالأزارق".

وقال الموقع إن "عددا من قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح في محافظات الضالع وعدن ولحج (جنوب)، تعرضت خلال الفترة الماضية، للتصفية والاغتيال، منهم 3 قيادات في الضالع".

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وينظر إلى حزب "التجمع اليمني للإصلاح" على أنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد، غير أنه شدد أكثر من مرة على أنه حزب سياسي خالص غير مرتبط بأي حركات أو تنظيمات خارجية.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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