مؤسسة حقوقية: 1896 مختفيا قسريا ومختطفا في عدن وصنعاء

عدن / الخليج 365

قالت مؤسسة حقوقية يمنية، الثلاثاء، إن عدد المختفين قسريا والمختطفين في صنعاء وعدن بلغ 1896.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها مؤسسة "وجود للأمن الإنساني" (غير حكومية)، بالتنسيق مع رابطة أمهات المعتقلين، في عدن، بحسب رئيسة المؤسسة، المحامية مها عوض.

وقالت عوض، للأناضول، إن عدد المختفين قسريا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بلغ 186، فيما عدد المختطفين 1573 موزعين على عدد من السجون فيها.

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وأضافت أنه بلغ عدد المختفين قسريا والمختطفين من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 113.

وقالت عوض إن هناك "24 معتقلا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية".

وأشارت إلى أن "الإخفاء القسري يعد الانتهاك الثاني بعد استهداف المدنيين وسقوط ضحايا وقتلى، بوسائل مختلفة".

ويشهد اليمن للعام السادس، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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