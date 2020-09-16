الرجوب: الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010

عوض الرجوب / الخليج 365
كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، عن أن دولة الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010، وأنها منذ ذلك الحين، لم تدع سفير فلسطين بأبوظبي لأي مناسبة رسمية.
وقال الرجوب، لتلفزيون فلسطين (رسمي)، الثلاثاء، "من 2010 سفيرنا في الإمارات لم يتعاملوا (الإماراتيون) معه، وفي أعيادهم الوطنية كانوا يبعثون دعوة يقولون فيها: يدعى كافة السفراء ما عدا سفير فلسطين".
وأقيمت، مساء الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى في البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن.
وأضاف الرجوب، أن الدول العربية "أوقفت مساعداتها والاستحقاقات التي (كانت) تدفعها بموجب قرارات القمم العربية (السابقة)".
وأشار إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر نفذ في آخر عامين، جولة على العرب وطلب منهم وقف مساعدة الشعب الفلسطيني، "كمقدمة لكسر إرادتهم وقبولهم بحل تصفوي لقضيتهم كقضية سياسية واختزالها في قضايا معيشية".
وقال الرجوب "لن نسمح له (وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد) ولغيره بعد اليوم أن يستخدم الورقة الفلسطينية لتغطية خيانتهم وتواطؤهم".
وخلال مراسم التوقيع، اعتبر وزير الخارجية الإماراتي، أن "هذه المعاهدة ستمكننا في الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق أمله في تحقيق دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة ومزدهرة".
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الثلاثاء، إن "ما جرى اليوم في البيت الأبيض مخطط له منذ عام 2011".
وأضاف عريقات، لتلفزيون فلسطين: "منذ 2011 لا تتحدثون معنا، ومخطط للوصول لهذه اللحظة، مقاطعة الشعب الفلسطيني حتى تصلوا للحظة التوقيع".
والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.
وتعد البحرين رابع دولة عربية، وثاني دولة خليجية، تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل، بعد مصر 1979، والأردن 1994، ثم الإمارات في 2020.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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