مسؤول إيراني: وزراء الإمارات والبحرين "لعبوا في سیرك ترامب"

طهران/الخليج 365
قال مساعد رئيس البرلمان الايراني حسين أمير عبداللهيان، إن وزراء الإمارات والبحرين "لعبوا في سيرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
جاء ذلك في تغريدة لـ"عبد اللهيان"، المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، على تويتر، حول توقيع كلّ من البحرين والإمارات على اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء.
وأضاف عبداللهيان : "اليوم لعب وزراء الإمارات والبحرين في سیرك ترامب. الصهيونية التي احتلت بالأمس جزءا من الأراضي العربية تحتل اليوم بأسلوب جديد دول الخليج".
وأردف: "الاتفاق مع مصر الكبيرة لم يجلب انفراجا بالنسبة لإسرائيل، ناهيك بالإمارات والبحرين اللتين في حجم جزيرة مصرية. انعدام الأمن سيكون الهدية الوحيدة لإسرائيل من هذه الاتفاقيات".وأقيمت، مساء الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات من جهة وإسرائيل من جهة أخرى في البيت الأبيض، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
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