ترامب: نحتفل ببزوغ شرق أوسط جديد

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إننا اليوم نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض.

وقال ترامب: نحن اليوم هنا لنغير مسار التاريخ، فبعد عقود من الانقسام والصراع نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد.

وأضاف: إسرائيل والإمارات والبحرين ستقيم سفارات وستتبادل السفراء، وستبدأ العمل معا كشركاء. هم أصدقاء".

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وتابع: "ستعمل هذه الاتفاقيات معًا كأساس لسلام شامل في جميع أنحاء المنطقة، وهو أمر لم يعتقد أحد أنه ممكن".

ومضى قائلا: "يثبت التوقيع التاريخي اليوم أن دول الشرق الأوسط تتحرر من النهج الفاشل للماضي".

وفي ختام التصريحات التي أدلى بها قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين، وقعت الدول الثلاث الأخيرة رسميا اتفاق التطبيع، في البيت الأبيض، وسط رفض وغضب فلسطيني.

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.