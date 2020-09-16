شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث خارجية إسرائيل يكشف لصحيفة إماراتية مجالات التعاون مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يور حايتي المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في حوار خاص لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن معاهدة السلام بين الامارات وإسرائيل، تاريخية، قائلا "يسعدنا أن نبدأ هذا الفصل الجديد في علاقتنا مع الإمارات"، لافتا إلى وجود مجالات عدة من التعاون مع دولة الإمارات.

وأضاف حايتي، هناك مباحثات للتعاون في مجالات البحث العلمي والفضاء والبلدان اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة للتمويل.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، يشمل التعاون الاقتصاد والاستثمار والبحث والتطوير والأمن الغذائي والزراعة والصحة والطاقة والمياه، مشيرا إلى أن مئات الشركات الإسرائيلية ترغب في المشاركة بمعرض إكسبو.

وكانت وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً، اليوم الثلاثاء، معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

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ومن الجانب الإماراتي، وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

ويضم الوفد الإماراتي إلى واشنطن وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من المسؤولين.

أما الوفد الإسرائيلي فضم رئيس جهاز المخابرات يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

كما وقع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، على اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بعد أيام من تأكيد المنامة توصلها إلى اتفاق مع تل أبيب.