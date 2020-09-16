شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالشؤون الدولية يكشف حجم دعم قطر للإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن سمير خبير الشؤون الدولية، إن النظام القطرى كان يحاول بشتى الطرق أن يخفى الجرائم التى يتم ارتكابها بحق العمالة الأجنبية داخل الأراضى القطرية، موضحا أن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان بدأت منذ قترة طويلة، ولكن منذ عامى 2019 و2018 بدأ يتم التسيط الإعلامى على تلك الانتهاكات.

وأضاف الخبير في الشؤون الدولية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه فى عام 2016 كان هناك 330 ملاحظة للمجلس العالمى لحقوق الإنسان حول أوضاع العمالة الأجنبية في قطر، موضحا أن النظام القطرى يمارس أسلوب العبودية ضد العمالة الأجنبية مما أدى إلى وفاة العديد من العمال خاصة الذين يعملون فى مجال الإنشاءات الخاصة بكأس العالم.

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ولفت الخبير في الشؤون الدولية إلى أن النظام القطرى تعاقد مع العديد من شركات علاقات عامة أمريكية، بحيث أصبحت قطر أكبر زبون لتلك الشركات، لافتا إلى أن هناك تقارير دولية تؤكد أن النظام القطرى أنفق 200 مليار دولار لدعم جماعات إرهابية.