شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان يشيد بدور مكتب الأمم المتحدة الإنمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية السوداني المكلّف عمر قمر الدين، بالأدوار والجهود التي ظل يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتعلق بتقديم المساعدات والدعم وإقامة المشروعات في كافة ولايات السودان، ودور الممثل المقيم سيلفا راما شندران في هذا الصدد.

والتقى قمر الدين، اليوم الثلاثاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

وعبر الممثل المقيم، خلال اللقاء، عن شكره وإمتنانه لوزارة الخارجية والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة للتعاون والتنسيق المشترك الذي ظل يجده إبان فترة عمله بالبلاد.

واستعرض اللقاء مشروع الطاقة المتجددة الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى ضرورة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان، فيما يخص العمل المشترك لدعم جهود حكومة الفترة الإنتقالية.

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