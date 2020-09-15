- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير الصحة عن المراكز الصحية والكمامات والتعقيم؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على جاهزية المراكز الصحية لاستقبال المرضى وفقًا لأفضل التطبيقات الاحترازيّة.
وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لزيارةٍ آمنة، وحضورٍ مطمئن.. المراكز الصحيّة جاهزة لاستقبالكم وفقًا لأفضل التطبيقات الاحتزازيّة، التي تضمن سلامتكم بإذن الله، مع ضرورة الالتزام بالكمامة والتعقيم”.
يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أكد في وقت سابق أن المملكة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد.
وأضاف “لازلت أقول إن الخطر لازال قائماً ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس”.
وتابع “أشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية”.
وأضاف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: “أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً”.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال وزير الصحة عن المراكز الصحية والكمامات والتعقيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.